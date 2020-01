Nordmann om bord på britisk fly frå Wuhan

innenriks

Utanriksdepartementet stadfestar overfor NRK at det var ein nordmann med flyet, men ønskjer ikkje å gå ut med fleire detaljar av omsyn til teieplikta.

Det nye coronaviruset «2019-nCoV», også kalla Wuhan-viruset etter byen der utbrotet starta, er i slekt med sars-viruset som førte til ein global epidemi i 2003.

I alt 213 menneske er døde i Kina av det nye viruset, som har utspringet sitt i Hubei-provinsen, opplyser kinesiske styresmakter. Det har så langt spreidd seg til minst 16 andre land. Fire av dei er i Europa; Frankrike, Tyskland, Italia og Finland.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har erklært global folkehelsekrise på grunn av viruset. Det har skjedd fem gonger tidlegare det siste tiåret.

– Som venta

– Eg tenkte at dette er akkurat som venta, og at vi er klare for dette, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Stoltenberg seier dei er førebudde på at det vil kome folk til Noreg som allereie er smitta, og at menneske i Noreg kan bli smitta og bli sjuke.

Ho forklarer at kriseerklæringa inneber at WHO tar ei mykje tydelegare leiing i det internasjonale arbeidet mot smitten.

– Det betyr til dømes at WHO vil seie frå til land dei meiner gjer ting som ikkje er formålstenlege for forsøka på å stanse spreiinga av sjukdommen.

Også WHO peikar på at koordineringa av smittearbeidet blir viktig framover.

– Vi er no saman om dette, og vi kan berre stanse det om vi samarbeider, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse i Genève torsdag kveld.

Kan kome til Noreg

Ekspertane reknar med at viruset òg vil kome til Noreg.

– Ein bør vere årvaken. Så bør ein verne både seg sjølv mot smitte og hjelpe andre med å verne seg. Særleg bør ein vere opptatt av å verne dei som er sårbare: eldre, og folk med andre sjukdommar – dei som risikerer å få alvorleg sjukdom, seier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet har allereie testa personar i Noreg for smitten. Ingen har hatt viruset.

– Vi har fått opp testkapasitet på laboratoria og utvikla ein analysemetode for å kunne påvise dette viruset. Det har vore køyrt gjennom nokon gonger, og testen fungerer godt, seier avdelingsdirektør Line Vold.

Stoltenberg opplyser at dei overvaker situasjonen tett.

– Vi har auka kapasiteten for å kunne teste folk på laboratorium, der det er mistanke om at folk er smitta. Sjukehuslaboratorium over heile landet er klare til å teste folk for smitte, viss det blir behov for det.

Instituttet legg ut råd og informasjon om viruset på nettsidene sine. Dei kan òg kontaktast på telefon.

– Vi har smittevernvakt som svarer på spørsmål heile døgnet, og som held seg oppdatert på situasjonen internasjonalt og i Noreg, seier Camilla Stoltenberg.

