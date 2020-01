Klimautgreiing foreslår kosthaldsendringar og nullvekst i biltrafikken for å nå klimamåla

innenriks

I utgreiinga er moglege utsleppsreduksjonar og tiltakskostnader for 60 ulike klimatiltak analysert i fleire ulike sektorar, som til saman gir om lag 40 millionar tonn kutt i perioden fram til 2030.

Miljødirektoratet skriv i utgreiinga at ein del utsleppsreduksjonar er forventa å skje med dagens verkemiddel og derfor ligg inne i utsleppsframskrivingane, men for å nå 50 prosent reduksjon er det behov for å gjennomføre nye tiltak som reduserer dei samla utsleppa frå 2021 til 2030 med rundt 30 millionar CO2-ekvivalentar.

Direktoratet listar opp fleire forslag til kva som kan kuttast, og det er i vegsektoren det kan kuttast mest. Dei meiner mellom anna at det kan kuttast 11,8 millionar tonn CO2-ekvivalentar i vegsektoren gjennom ytterlegare elektrifisering av bilar og vare- og tungtransport, gjennomføring av nullvekstmålet og betre tilrettelagd logistikk.

Dei meiner vidare det er utsleppsreduksjonspotensial i jordbruket på 5,1 millionar tonn CO2-ekvivalentar. Det største reduksjonspotensialet ligg i mindre matsvinn og endra kosthaldsvanar, ifølgje utgreiinga.

Fakta om Klimakur 2030

* Klimakur 2030 er ei utgreiing av ulike tiltak og verkemiddel som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikkje-kvotepliktige utslepp i 2030 samanlikna med 2005.

* Sektoren omfattar utslepp frå mellom anna transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

* Utgreiinga inneheld samfunnsøkonomiske tiltaksanalysar av 60 tiltak.

* Det er rekna ut potensial for utsleppsreduksjon og kostnader for samfunnet for kvart tiltak, men det er ikkje tatt høgd for alle kostnader, blir det understreka.

* Rapporten vil bli eit viktig fagleg grunnlag når regjeringa seinare i 2020 skal leggje fram ei stortingsmelding for korleis ho skal nå utsleppsmåla for 2030.

* Utgreiinga er utarbeidd av ein faggruppe leidd av Miljødirektoratet. Gruppa består elles av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Enova.

* Klimakur vart presentert og overrekt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fredag 31. januar.

Kjelde: Miljødirektoratet