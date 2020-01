Epidemi-forskar: Wuhan-viruset truleg mindre farleg enn influensa

innenriks

– Folk som ikkje pleier å vere engstelege for influensa, treng nok ikkje vere så bekymra for Wuhan-viruset heller, seier Mamelund til NTB.

Han er forskar ved Oslo Met og har gjennom 25 år studerte epidemiske demografien til sjukdommar.

Torsdag valde Verdshelseorganisasjonen (WHO) å erklære internasjonal helsekrise som følgje av det nye coronaviruset, som hittil har tatt 213 liv i Kina.

Mamelund er likevel tydeleg på at det ikkje er grunn til panikk.

– Under svineinfluensa-pandemien i 2009 var det 35 personar som døydde i Noreg. Med mindre Wuhan-viruset endrar karakter og blir meir alvorleg, ser eg ikkje eingong for meg at vi skal ende opp med så høge tal i her i Noreg, seier han.

Rammar eldre hardast

Forskaren understrekar at det framleis er vanskeleg å spå nøyaktig korleis det nye viruset, som først dukka opp i Wuhan i Kina, vil utvikle seg.

Rapportane går ut på at viruset kan arte seg som ei mild forkjøling, gi vanlege influensasymptom eller ha eit alvorleg forløp med dødeleg utgang.

– Dei som har døydd, har stort sett vore dei eldste, som ofte har bakanforliggande sjukdommar. Det er nesten ikkje alvorlege tilfelle blant barn under 15 år. Det er i all hovudsak få tilfelle blant dei yngste, seier Mamelund.

Manglar vaksine

Han påpeikar at vanleg influensa i snitt krev 900 menneskeliv og fører til 2.500 sjukehusinnleggingar i Noreg årleg.

– Dette «aksepterer» vi jo kvart einaste år. Det er i hovudsak eldre og veldig sjuke menneske som døyr av influensa. Sjølv om det finst vaksinar mot influensa, er dei aldri heilt perfekte, og fungerer ikkje så godt på dei eldste, seier forskaren.

– Kvifor er ein då så spesielt opptatt av dette viruset?

– Det er eit godt spørsmål. Litt av forskjellen er at vanleg influensa kjem kvart år. Det har vi nokolunde kontroll på og ein vaksine klar. I tillegg rammar influensa vanlegvis den sørlege halvkula eit halvår før oss, så vi er mykje tryggare på kva som kjem. Wuhan-viruset er eit heilt nytt virus som det ikkje finst nokon vaksine mot. Det er heller ingen som har nokon immunitet på førehand, seier forskaren.

Nervøse og engstelege

Arbeidet med å lage ein vaksine mot det nye viruset er i gang, men det kan dryge heilt til sommaren før den er klar.

– Mangelen på ein vaksine kan gjere at fleire blir nervøse og engstelege. Men det er god grunn til å ikkje vere redd. Noreg har eit av dei beste helsevesena i verda og bra beredskap.

Det er heller ikkje sikkert at viruset kjem til å nå Noreg i særleg stor skala.

– Under sars-utbrotet i 2002–2003 var det stort sett berre Kina som vart ramma, og dei klarte å halde det relativt isolert. Smittetilfellene i dei 35 andre landa der viruset vart oppdaga, handla stort sett om folk som hadde vore i Kina.

Fleire smitta enn sars

Så langt er meir enn 9.600 stadfesta smitta av Wuhan-viruset i Kina, medan omkring 8.000 personar vart smitta av sars og 800 døydde. Det tyder på at det nye viruset har lågare døying.

I motsetning til sars, kan likevel Wuhan-viruset potensielt òg smitte i inkubasjonstida, altså før symptoma dukkar opp. Det kan gjere det vanskelegare å avgrense smitten.

– For meg er det likevel ikkje opplagt at spreiinga blir veldig mykje større enn i 2002 og 2003, seier Mamelund.

