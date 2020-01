Wintershall Dea planlegg kjøp av nye offshore-helikopter

innenriks

Wintershall Dea har skrive under ein intensjonsavtale med Bell, der målet er å undersøkje moglegheitene for å introdusere eit nytt helikopter på norsk sokkel.

Helikopteret det er snakk om, er av typen Bell 525. Helikopteret kan ta 16 passasjerar over tusen kilometer og har eit drivstofforbruk som er 30 prosent lågare samanlikna med eldre helikoptermodellar.

Bell 525 er det første kommersielle offshore-helikopteret utstyrt med «fly by wire» teknologi, som fram til no berre har vore brukt i fly.

Direktør Alv Solheim i Wintershall Dea Noreg fortel at selskapet vil arbeide tett med Bell dei neste månadene for å finne ut kva som må til for å gjere Bell 525 klart for å flyge i Noreg.

– I dette arbeidet vil vi gå inn på tekniske krav, sjå på operasjonsmodellar saman med helikopteroperatørane og sørgje for tett dialog med fagforeiningar og andre aktørar for å sikre at helikoptertypen oppfyller krava våre til helikoptertransport, seier Solheim.

– Først når alt dette er gjort, vil Wintershall Dea avgjere om prosjektet kan takast over i ein operasjonell fase, legg han til.

Wintershall Dea opplyser ikkje om kor mange helikopter selskapet eventuelt vil kjøpe.

I dag blir berre Sikorsky S-92 nytta for å frakte oljearbeidarar til og frå jobb på installasjonane i havet utanfor norskekysten.

