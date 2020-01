Universitetet i Tromsø har dei mest nøgde medisin- og jusstudentane i landet

innenriks

Det viser nye tal frå Noregs største studentundersøking, Studiebarometeret, som vart lagd fram onsdag.

Undersøkinga er utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. I den årlege studien, som er retta mot 2.- og 5.-årsstudentar over heile Noreg, blir studentane spurde om kor nøgde dei er med studieprogrammet sitt på ein skala frå 1 til 5 poeng.

Overordna får Universitetet i Tromsø (UiT) ein skår på 4 når det gjeld kor nøgde studentane er. Dette er stabilt frå fjoråret, og det same som landsgjennomsnittet.

– Eg er strålande nøgd med at vi, år etter år, får så gode tilbakemeldingar på mange av studieprogramma våre. Spesielt er eg stolt over at vi på to så store studiar som juss og medisin får best skår i heile landet. Dette er krevjande, lange utdanningar med mange hundre studentar på kvart studieprogram, seier prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen.

Fleire av helsefaga er på topp 10 ved UiT, og medisinstudiet skårar høgast av medisinstudiane i landet.

(©NPK)