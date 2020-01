Slik skal norsk helsepersonell handtere Wuhan-viruset

innenriks

Ei liste med elleve punkt vart torsdag ettermiddag sendt ut frå Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Nasjonal behandlingsteneste for CBRNE-medisin. Dette er nokon av tilrådingane:

* God handhygiene er eit viktig smitteførebyggjande tiltak.

* Pasientar skal så langt det er mogleg ta kontakt med fastlege, legevakt eller sjukehus per telefon, slik at nødvendig informasjon kan innhenta og smitteverntiltak blir førebudd.

* Dersom ein mistenkt smitteførande pasient oppsøkjer helsetenesta utan telefonførespurnad, skal vedkommande med det same instruerast i å ta på seg eit kirurgisk munnbind som blir utlevert av personalet, står det i instruksen frå direktoratet.

Eige rom

* Pasienten skal deretter plasserast i eit eige rom og besøkjast berre av nødvendig personale. Ved stell, undersøkingar og opphald nærare pasienten enn 1 meter skal personalet bruke verneutstyr, som munnbind, augevern, frakk med lange ermar og hanskar.

* I desse tilfella skal det testast for viruset: Personar som har opphalde seg i eit kjent utbrotsområde og har hatt nærkontakt med personar som har fått sjukdommen påvist, og har akutt luftvegssjukdom.

* Dersom det er behov for sjukehusbehandling, skal innlegginga som hovudregel skje ved næraste sjukehus. Dersom luftsmitteisolat ikkje er tilgjengeleg, skal det nyttast kontaktsmitterom med eigen førgang.

Hald deg heime ved forkjøling

* For å hindre grunnlaus smittemistanke blant helsepersonell som har behandla tilfelle av 2019-nCoV, er det viktig at tilsette med teikn til forkjøling, influensa eller annan luftvegsinfeksjon ikkje går på jobb. Kommunar og helseføretak bør etablere rutinar for testing og oppfølging av personell som utviklar symptom.

* Fastlegekontor, legevakter og sjukehus bør vurdere behovet og undersøkje behaldninga av utstyr som pustevern, hanskar, vernebriller og smittefrakkar.

* Eit eige punkt i instruksen omhandlar varsling frå flyplassar, ferje-, tog- eller bussterminalar. Transportsentralen skal varsle AMK ved smittemistanke. Passasjeren skal påførast munnbind og leiast til eit område utan andre passasjerar. Andre passasjerar skal leiast ut.

(©NPK)