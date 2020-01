innenriks

Straffa er i tråd med påstanden til aktor.

Den tidlegare skuletilsette mannen er i tillegg dømd til å betale oppreisning på 60.000 og 90.000 kroner til to av dei fornærma, skriv Avisa Nordland.

Mannen nekta for å ha hatt seksuell omgang med dei tre elevane.

– Klienten min er skuffa, både over at han vart domfelt og over lengda på straffa. Han vil ta stilling til ankespørsmålet før fristen går ut, seier forsvararen til mannen, advokat Charlotte Ringkjøb. Ankefristen er om to veker.

(©NPK)