Skreiprisane fell noko etter uvêr i starten av lofotfisket

Snittpris til fiskar hittil i år er 37,2 kroner for sløgd skrei utan hovud, opplyser avdelingsdirektør for omsetning, Charles A. Aas, i Norges Råfisklag til NTB.

På same tid i fjor var snittprisen 31,26 kroner.

Den siste veka har prisen gått noko ned, men i dei førre vekene av skreifisket har det vore prisar på opp mot 40 og 50 kroner kiloen på enkeltleveransar.

Brekkpunkt

– Det har vore veldig høge prisar, men no er vi ved eit lite brekkpunkt som har med tilførselen til marknaden å gjere. Grunnen til dei ekstraordinære prisane er at det har vore mykje dårleg vêr og god etterspurnad etter skrei i Europa, seier Aas til NTB.

– Når båtane kjem seg ut, er det faktisk meir fisk enn i fjor og god tilgang, held han fram.

Torsdag var det fiska 14.000 tonn skrei med ein verdi på til saman 340 millionar kroner. Mengda fisk er lågare, men verdien av fisken noko høgare enn på same tid i fjor. Råfisklaget reknar med at det også i år vil bli fiska skrei for godt over milliarden.

Dårleg vêr

Det utfordrande vêret som gjorde det vanskeleg for båtane å kome seg ut i starten av fisket, har no snudd.

Vêret har òg ført til at trailerar har stått fast på fjellovergangar, noko som har ført til problem med logistikken.

– Det er ikkje bra, verken for kunde eller seljar, og det har vore ei utfordring hittil i sesongen.

Skreifisket føregår mellom januar og april på bankane i Vestfjorden, på bankane frå Vest-Finnmark til Vesterålsbankene og langs Egga frå Stad og nordover. Skreifisket i Vestfjorden blir kalla lofotfiske.

Skrei er torsk som kvar vinter og vår kjem symjande frå Barentshavet for å gyte langs norskekysten.

