innenriks

Kontoret som ligg i Shanghai, er bemanna med tre personar. Blant dei tilsette er fiskeriutsending Victoria Braathen.

– Våre tilsette jobbar no frå heimekontor slik at dei er tilgjengelege på telefon og e-post, seier Sjømatråd-direktør for kommunikasjon og samfunn, Chris Guldberg, til avisa.

Tilrådinga om å stengje kontoret kjem òg frå ambassaden og konsulatet, ifølgje avisa.

