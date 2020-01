Oslo Børs markant ned frå start

innenriks

15 minutt etter opning hadde hovudindeksen på Oslo Børs falle 1,05 prosent. Den siste veka har hovudindeksen dermed gått ned nær 2,9 prosent.

Etter nokre dagar med rolegare marknader på Asia-børsane fall dei igjen torsdag på grunn av virusfrykt. Også oljeprisen (brent) har falle til under 59 dollar fatet.

I morgonrapporten sin skriv DNB Markets at når selskap stengjer ned verksemda i Kina grunna virusutbrotet, blir det tydelegare at Wuhan-viruset har ein dempande effekt på kinesisk økonomi. Dette påverkar marknadene verda over.

(©NPK)