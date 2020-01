Norske selskap i Kina har sett krisestab

innenriks

Styreleiar Morten Sten Johansen for Det norske handelskammeret i Kina, seier til NRK at ingen tilsette ved norske bedrifter har fått påvist virussmitte.

– Etter det eg veit, er det ikkje registrert nokon sjuke tilsette, seier han.

Store norske selskap, som Jotun, Kongsberg Gruppen og DNV-GL, har sett krisestab, ifølgje Johansen, som jobbar for Jotun.

Dei to fabrikkane til målingsprodusenten utset produksjonen med éi veke på grunn av sjukdomsutbrotet, men Johansen avviser at dette vil tyde at Jotun taper mykje pengar. Årsaka er at stenginga skjer under kinesisk nyttår, der det vanlegvis er låg aktivitet ved fabrikkane.

– Men det er klart at viss dette held fram, og vi ikkje kan starte opp igjen produksjonen om ei veke, vil det påverke oss og alle andre bedrifter her i Kina, seier han til kanalen.

(©NPK)