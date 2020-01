Nesten halvparten av kontrollerte lastebilar hadde feil

innenriks

Vegvesenet publiserte tala for fjoråret torsdag.

– Desse resultata viser at jobben kontrollørane våre gjer ute langs vegen, er eit svært viktig bidrag til alles trafikktryggleik. Ved å luke ut dei køyretøya og førarane som ikkje har ting i orden, gjer vi samtidig forholda betre for alle dei yrkessjåførane som følgjer regelverket, seier Kjetil Wigdel, leiar for utekontroll i Statens vegvesen.

27 prosent av alle kontrollerte tungbilar fekk køyreforbod fram til feil eller manglar var retta opp. Nokon vart ståande lenge på ein av kontrollplassane i landet, opplyser Vegvesenet.

– Dei som får køyreforbod for å ha hyller og jugl i frontruta, og som hindrar sikta til sjåføren, kan rette opp dette forholdsvis raskt. Det er verre med dei som har alvorlege tekniske feil, eller som må byte fleire dekk før dei får køyre vidare. Det er fleire tilfelle av at tungbilar må bergast til verkstad og reparerast der før dei får sleppe ut i trafikken igjen, seier Wigdel.

(©NPK)