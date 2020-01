NRK tar sjølvkritikk for dekning av polferd

innenriks

I Kringkastingsrådet torsdag forsvarte redaktør i NRK Nyheiter Espen Olsen Langfeldt det mange opplevde som ei massiv og overdriven dekning av turen.

Han meinte det vart brukt avgrensa med ressursar, og at NRK ikkje lét dette gå på kostnad av anna dekning av Nord-Noreg.

– Heldigvis hadde vi ikkje nokon om bord i Lance, sa han.

NRK punkterte spenninga sjølv

Langfeldt påpeika òg at det var eit spørsmål i ei av NRKs eigne sendingar som avslørte at ekspedisjonsdeltakarane ikkje var i fare, men at dei kunne hentast ut med helikopter dersom dei ønskte det.

Samtidig tok kanalen kritikk for å ha bidrege til massiv merksemd retta mot polfararane – noko som i ettertid kan hjelpe dei med å skaffe sponsorar og andre former for inntekter.

Eventyrgreie

Blant medlemmene i Kringkastingsrådet vart dekninga både omtala som uvesentleg og spennande.

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen peika på at det burde ha vorte verande ei «eventyrgreie», og at innslaga om polferda ikkje i same grad burde gitt seg ut for å vere nyheiter.

– Dette var jo kjempespennande! Eg vart utruleg skuffa då talsmannen sa dei hadde ein backup, sa ho, og forsvarte slagkrafta i historia hos eit publikum som er flaska opp med polfararar og vintereventyr.

