Klimaåret 2019 speglar seg i nye mattrendar i Noreg

innenriks

Torsdag lanserte Orkla den nye vegetarserien sin Naturli', som er ei rekkje plantebaserte alternativ til kjøt.

– Det er avgjerande at vi legg til rette for at folk kan prøve ei endring i kjøtinntaket. Det er ansvaret vårt å kome med gode produkt som gjer det enkelt for folk å byte, seier marknadssjef Hedvig R. Gjerde i Orkla Foods Noreg til NTB.

6 av 10 nordmenn er villige til å ete mindre kjøt som klimatiltak, ifølgje ei fersk undersøking frå Kantar. 2019 er omtala som det store klimaåret, og taiminga av lanseringa er derfor ikkje tilfeldig, seier Gjerde.

– Vi kjem til å vere med på å vidareutvikle denne marknaden framover. Det var mykje prat i 2019, og vi trur at 2020 blir året for handling, seier ho.

Klimaåret har definitivt sett preg på norske matvanar, ifølgje matforskar Sissel Beate Rønning ved matforskingsinstituttet Nofima.

– Særleg trenden med å ete plantebaserte kjøterstattarar har vorte tydeleg det siste året. Desse produkta har no vorte tilgjengelege i restaurantar og daglegvarebutikkar, og vi ser aukande interesse for dette, seier Rønning til NTB.

– Her på Nofima merkar vi godt at folk er opptatt av klima, berekraft, matproduksjon, mat og helse, og det er auka forståing for dette, seier ho.

(©NPK)