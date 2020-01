Klimaåret 2019 spegla i nye mattrendar i Noreg

innenriks

Torsdag lanserte Orkla fleire nye produkt som er nye av året, mellom anna ei rekkje sjokolade- og potetgull-variantar. Mellom lanseringane var òg den nye vegetarserien Naturli', som er ei rekkje plantebaserte alternativ til kjøt.

– Det er avgjerande at vi legg til rette for at folk kan prøve ei endring i kjøtinntaket. Det er ansvaret vårt å kome med gode produkt som gjer det enkelt for folk å byte, seier marknadssjef Hedvig R. Gjerde i Orkla Foods Noreg til NTB.

Seks av ti nordmenn er villige til å ete mindre kjøt som klimatiltak, ifølgje ei fersk undersøking frå Kantar. 2019 vart omtalt som det store klimaåret, og taiminga av Orklas lansering er derfor ikkje tilfeldig, seier Gjerde.

– Vi kjem til å vere med på å vidareutvikle denne marknaden framover. Det var mykje prat i 2019, og vi trur at 2020 blir året for handling, seier ho.

Ikkje fleire vegetarianarar

Sjølv om stadig fleire er villige til å byte ut kjøt med alternative produkt, er det likevel ingen auke i delen vegetarianarar i folket. Delen har lege stabilt på 3 prosent i mange år.

Ønsket til folk om å redusere kjøtinntaket baserer seg som oftast på eit ønske om meir grønsaker og ikkje nødvendigvis kjøterstatningsprodukt, ifølgje forskar Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslomet.

– Mange ønskjer seg meir råvarebasert mat, og eg er litt usikker på om slike etterlikningar av kjøt blir så stor suksess. Det er opplagt at forbrukarane ønskjer å redusere kjøtinntaket, men ferdigmat har jamt over låg status, seier ho til NTB.

Bugge seier at det er flest kvinner og folk frå Oslo-området som seier at dei ønskjer å redusere kjøtinntaket. Det gjeld òg fleire unge enn eldre.

Klimaåret pregar matvanane

Klimaåret 2019 har definitivt sett preg på norske matvanar, ifølgje matforskar Sissel Beate Rønning ved matforskingsinstituttet Nofima.

– Særleg trenden med å ete plantebaserte kjøterstattarar har vorte tydeleg det siste året. Desse produkta har no vorte tilgjengelege i restaurantar og daglegvarebutikkar, og vi ser aukande interesse for dette, seier Rønning til NTB.

– Her på Nofima merkar vi godt at folk er opptatt av klima, berekraft, matproduksjon, mat og helse, og det er større forståing for dette, seier ho.

Rønning meiner at smak og pris er essensielt for at kjøterstattarar skal slå an blant folk.

– Det er viktig at produkta smakar godt og er prisgunstige, i tillegg til klimavennlege. Det er nemleg det som styrer kjøparane i det lange løpet, seier ho.

