Fleire blir stansa i fartskontrollar

Politiet seier mildvêr og lite snø er grunnen til at fleire blir stoppa når dei er ute og køyrer.

– Hovudinntrykket på vinteren er at færre blir tatt på grunn av vegforholda. Men når vi får slike milde vintrar, aukar farten, seier distriktsleiar Anders Sjøtrø i UP i Midt-Noreg til NRK.

UP-distriktsleiar i nord, Geir H. Marthinsen, fortel at det er ikkje mogleg å gjennomføre kontrollar i dårleg vêr, og at det derfor er naturleg at politiet har fleire kontrollar når vêret er mildare.

Vinteren 2019 stoppa politiet 17.288 sjåførar på grunn av fart. 711 av desse fekk førarkortet sitt beslaglagt.

På vinteren i fjor vart 12.954 sjåførar stoppa og 566 førarkort beslaglagt.

