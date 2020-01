innenriks

Pressevakt Anders Beyer ved Oslo universitetssjukehus seier til NRK at ingen har vorte innlagd med viruset.

– På akuttmottaket blir det ein god del irritasjon, og vi blir triste over at nokon synest det er god underhaldning å spreie falske rykte, seier Beyer.

Onsdag melde VG at fleire nyoppretta Twitter-kontoar spreidde feilinformasjon om at avisa hadde publisert og så sletta ei sak om at viruset frå Kina hadde nådd Noreg.

