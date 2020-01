21-åring ankar ikkje dommen etter dødsfall på Holmlia

innenriks

– For tiltalte var det viktig at retten, ved ikkje å tilkjenne erstatning, konstaterte at det i det heile ikkje var nokon samanheng mellom handlemåten hans og at fornærma døydde. Det gjorde det lettare å ikkje anke dommen, seier forsvararen til mannen, advokat Øyvind Bratlien, til Nettavisen.

21-åringen er ikkje dømd for vald med døden til følgje, men for grov kroppskrenking.

Hendinga skjedde ved Holmlia skule 12. juni i fjor. 16-årige Mohammed Altai fekk forstyrringar i hjarterytmen og døydde ein månad seinare.

(©NPK)