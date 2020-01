100 arkitektar vil teikne den nye brannstasjonen i Oslo

innenriks

Den nye brannstasjonen som skal byggjast i Bjørvika, blir bygd fordi dagens hovudbrannstasjon må flyttast frå på grunn av bygginga av det nye regjeringskvartalet.

Administrerande direktør Lars Henrik Bøhler i Omsorgsbygg fortel at bygget er eitt av dei største prosjekta i det kommunale føretaket, og at dei har høge ambisjonar for det arkitektoniske.

– Det viktigaste for oss er at det blir ein funksjonell brannstasjon, men vi er sjølvsagt òg opptatt av korleis han ser ut, seier brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune i ei pressemelding.

No skal ein jury vurdere alle bidraga. Alle bidraga blir anonymiserte slik at juryen berre vurderer det konkrete tilbodet. Arbeidet skal vere ferdig innan utgangen av februar.

