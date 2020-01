WWF vann fram i retten: To av tre vedtak om ulvefelling ugyldige

innenriks

Domstolen fastslår i dommen onsdag at vedtaka som vart fatta i desember 2017 om lisensfelling av ulv, var ugyldige. Det tredje vedtaket, frå februar året etter, om felling av tre ulvekvalpar i revira Julussa og Osdalen er gyldig, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

– Reviravgjerdene er ugyldige som følgje av feil i rettsbruken, heiter det i dommen.

I jaktsesongen 2017–2018 vart det opphavleg vedtatt å felle opp mot 50 ulvar. Departementet reduserte talet til totalt 42, og 28 vart felte. WWF meinte talet det vart gitt løyve til å skyte, var for høgt, og at jakta dermed trua overlevinga til bestanden.

Sårt trengd siger

Organisasjonen gjekk hausten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltninga strir mot Grunnloven, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen.

– Dette er ein sårt trengd siger for ulven og for naturen. For kvart einaste år mistar vi meir natur, så vi må ta vare på dei kritiske trua dyreartane våre i Noreg. Vi er svært fornøgde med at retten slår fast at Noreg har eit sjølvstendig ansvar for å verne den felles sørskandinaviske ulvebestanden, seier fungerande generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdsnaturfondet.

Tapte i tingretten

WWF tapte søksmålet i Oslo tingrett rett etter nyttår 2018. Lagmannsretten kjem likevel til motsett konklusjon når det gjeld to av dei tre ankepunkta: Lisensfelling av ulv utanfor etablerte revir i region 4 og 5, og dessutan lisensfelling i revira Julussa og Osdalen.

Ankesaka gjekk for Borgarting lagmannsrett frå 2. til 6. desember. Andaur forventar at dommen vil føre til endringar i korleis staten forvaltar trua norsk natur framover.

– Vi står midt i ei naturkrise. På verdsbasis har vi allereie mista over halvparten av dei ville dyra våre dei siste femti åra. Likevel har styresmaktene i fleire år opna for omfattande lisensjakt som held ulvebestanden på permanent kritisk trua nivå, seier Andaur.

