V og KrF: Positivt signal om iskanten frå Støre

– Det er positive signal frå Ap-leiaren. Så får vi sjå når det gjeld reelle forhandlingar, om dei faktisk flyttar seg, seier Venstres klima- og energipolitiske talsmann Ketil Kjenseth.

Arbeidarpartiet har enno ikkje konkludert i spørsmålet om kvar iskanten skal gå. Men fleire sentralt plasserte partikjelder har overfor NTB sagt at det er vanskeleg å sjå for seg ei løysing med å flytte grensa lenger nord.

Meir vekt på miljø og artsmangfald

Ap-leiar Jonas Gahr Støre signaliserer òg at det blir ei endring. Partiet vil leggje større vekt på sårbarheit, miljø og artsmangfald enn tidlegare, har han sagt til NTB.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad håper Støre med dette gjer seg klar til å avvise den dynamiske definisjonen av kvar iskanten skal gå.

– Eg håper vi kan finne eit samarbeid med Ap og resten av opposisjonen i denne viktige klima- og miljøsaka. Derfor har eg utfordra Støre på at han må vise korta, seier Ropstad.

Trur på løysing

Kva signalet frå Arbeidarpartiet eventuelt får å seie for dialogen internt i regjeringa, vil han ikkje seie noko om.

– Eg er så trygg på Høgre i denne saka og at Høgre, Venstre og KrF kan finne ei god løysing. Derfor er eg mest opptatt av at vi må få eit fleirtal når vi kjem til Stortinget, seier han.

SV er glad for utspelet frå Støre, men ber han vere endå tydelegare.

– Når Støre endeleg seier A, er det på tide at han òg tør å seie B. Nemleg at iskanten må sørover. Og vise at han tar forskarane på alvor, seier miljøpolitisk talsmann Lars Haltbrekken.

Han augnar moglegheita for at Arbeidarpartiet, Venstre og KrF finn saman for å leggje press på Høgre, som enno ikkje har konkludert kvar dei meiner grensa bør gå.

