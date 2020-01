Senterpartiet krev svar om luftambulanse-rekning

innenriks

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe viser til at det er stilt krav om avkorting mot operatøren Babcock etter problema som oppstod.

– Har dei innfridd kravet? spurde ho i Stortingets spørjetime onsdag.

Høie svarte at det er for tidleg å gi svar enno, men at det heile tida har vore på det reine at mangel på levering av teneste vil føre til avkorting. Det er regulert i kontrakten, og det er noko som har vore klart heile tida, understreka han.

Toppe meiner det er på tide at helseministeren gjer greie for kor mykje ekstratiltaka vil koste heilt frå Babcock overtok 1. juli i fjor og kva utrekningane er for første halvår i år.

– Beløpa er ikkje klare enno, det er eit utrekningsarbeid som går føre seg, sa Høie.

Alle dei fire helseregionane må i første omgang dele på å ta ekstrarekninga, og Høie viste til at regjeringa vil kome tilbake til spørsmålet i revidert budsjett i juni.

