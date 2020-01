Søreide skjerpar tonen om Trumps Midtausten-plan

innenriks

Ho skjerpar dermed tonen i kommentaren sin til president Donald Trumps plan for Israel og Palestina, etter å ha fått kritikk for ikkje å ta tydeleg avstand frå han.

– For at ei tostatsløysing skal vera berekraftig, må ho vera i tråd med folkeretten. Eg åtvarar mot å ta einsidige steg. All annektering av landområde ved bruk av makt, er uakseptabel og i strid med folkeretten, seier ho.

Ho understrekar at det berre er ei tostatsløysing forhandla fram mellom Israel og Palestina som kan skapa varig fred og at hovudlinjene i det norske engasjementet i regionen ligg fast.

– Alle initiativ til å ta opp att fredsprosessen må reflektera den breie internasjonale semja som er definert i Oslo-avtalane og i fråsegnene frå Tryggingsrådet, seier ho.

– Dei uteståande sluttstatusspørsmåla, medrekna grenser, tryggleik, statusen til Jerusalem og flyktningspørsmålet, må løysast gjennom direkte forhandlingar mellom partane. Dette rammeverket vil halda fram med å utgjera grunnlaget for Noregs formannskap for Givarlandsgruppa for Palestina (AHLC), seier Søreide.

Trumps plan inneber at USA anerkjenner Israels okkupasjon og annektering av palestinske område og får halda på busetjingane som FNs tryggingsråd har slått fast at er i strid med folkeretten.

