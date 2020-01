Radartrøbbel sette flytrafikken nord for Røros ut av spel

innenriks

Feilen oppstod i 11.30-tida. Klokka 13.30 kunne Avinor fortelje at trafikken var i gang igjen.

– Det vil nok bli nokre følgjeforseinkingar utover dagen sidan ein del fly har stått på bakken ei stund, men vi reknar med at det vil normalisere seg utover kvelden, seier kommunikasjonssjef Kristian Løksa.

Passasjerar blir bedne om å halde seg til informasjon dei får frå flyselskapa og elles møte til oppsett tid.

Utilgjengeleg radarsystem

Leiar for strategi og samfunnskontakt Erik Lødding i Avinor seier at det rett og slett var radarsystemet til flygeleiarane som var utilgjengeleg ein periode.

– Flygeleiarane fekk ikkje opp radarbiletet på skjermane sine. Derfor stengde ein luftrommet for å ta vare på tryggleiken, seier han.

– Ikkje cyberangrep

Lødding forsikrar om at det aldri var nokon fare for passasjerane. Førebels er det for tidleg å seie kva feilen kjem av, men han avviser rykte om at dei var ramma av eit cyberangrep.

– No har vi fokus på å få flytrafikken i gang igjen, så vil vi bruke dei neste dagane på å undersøkje kva som har skjedd. Det er veldig sjeldan at denne typen problem oppstår, seier Lødding.

Han seier at ambulanseflya framleis hadde moglegheit til å gjennomføre akuttoppdrag medan problema gjekk føre seg. Enkelte flyavgangar tok òg vegen om Sverige og Finland for å kome fram.