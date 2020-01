Oslo bystyre trekker støtta til Ullevål-nedlegging

innenriks

Vedtaket inneber at Oslo kommune skal be om at sjukehusplanane til Helse sør-aust for Gaustad blir sette på vent til framleis drift av Ullevål er tilstrekkeleg greidd ut.

− Helseminister Bent Høie (H) og Helse sør-aust kan ikkje lenger påstå at dei har lokalpolitisk støtte for å legge ned Ullevål, seier bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær for Oslo Senterparti i ei pressemelding.

Nytt fleirtal

Senterpartiet fremma forslaget saman med Miljøpartiet Dei Grøne, SV, Raudt, Framstegspartiet, Folkeaksjonen mot bompengar, Venstre og Kristeleg Folkeparti – alle parti unntatt Høgre og Arbeidarpartiet.

Det nye fleirtalet har dermed reversert vedtaket frå H og Ap frå 2018 om støtte til planane om å legge ned Ullevål. Partia som ønsker bevaring, har 32 av dei 59 seta i Oslo bystyre.

− Vi krev ei reell utgreiing av at Ullevål sjukehus består. Bystyrefleirtalet meiner no det same som lokalpolitikarane i dei rørte bydelsutvala, og det må byrådet no forvalte, seier Sandkjær.

Prioriterer Groruddalen

Fleirtalspartia vil prioritere utbygging av Aker sjukehus.

Under ein felles pressekonferanse før nyttår peika dei på at sjukehusa som i dag har ansvaret for bydelane i Groruddalen, allereie treng avlastning. I tillegg understreka dei at reguleringsrisikoen både på Aker og Gaustad er høg.

I oktober 2018 kommenterte tolv bydelsutval på planane. Ingen ønskte Gaustad-alternativet velkommen. Dei to mest rørte bydelane, St. Hanshaugen, der Ullevål ligg, og Nordre Aker, der Gaustad ligg, har samrøystes vedtatt at dei ikkje ønskjer å legge ned Ullevål eller å utvide på Gaustad.

