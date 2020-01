Noreg gir asyl til russiske Jehovas vitne

innenriks

– Ja, det har komme asylsøknader i 2019 frå russiske statsborgarar som søkjer vern av frykt for forfølging på grunn av religionen sin, hovudsakleg Jehovas vitne, seier kommunikasjonsrådgivar Oda Gilleberg i UDI til Vårt Land.

Ho seier det har vore ein liten auke av søkjarar som seier å vere Jehovas vitne frå Russland i 2018 og 2019. I fjor fekk ni russarar vern etter asyllovverket. Nokre av desse var Jehovas vitne, stadfestar UDI.

Det er om lag 175.000 personar i Russland som tilhøyrer Jehovas vitne. Organisasjonen vart forboden gjennom ei høgsterettsavgjerd i 2017. Rettsavgjerda stempla Jehovas vitne som ein ekstremistorganisasjon, og omsetjinga av Bibelen, Ny verd, er sett på som ekstrem litteratur og er forbode.

Helsingforskomiteen viser til at medlemmer av Jehovas vitne blir forfølgde i Russland, og at det mellom anna er innført restriksjonar på at dei kan eige eigedom.

I fjor vart 18 Jehovas vitne dømde i landet for deltaking i ein ekstremistorganisasjon.

Utanriksdepartementet (UD) opplyser at Noreg er opptatt av situasjonen i den religiøse gruppa.

– UD har over tid hatt nær kontakt med Jehovas vitne om situasjonen for trusfellene deira i Russland. Vi er derfor godt kjente med situasjonen og er bekymra over korleis denne gruppa blir behandla, skriv statssekretær Marianne Hagen i ein e-post til Vårt Land.

(©NPK)