Nordea spår investeringsfall, men større kjøpekraft til norske forbrukarar

Etter ein vekst i oljesektoren på heile 14 prosent i 2019 ser analytikarane for seg ein meir moderat vekst på 3 prosent i år, og neste år trur dei at investeringane vil falle med omtrent 5 prosent. Årsaka er at dei store investeringsprosjekta på norsk sokkel blir ferdigstilte.

– Norsk industriproduksjon følgjer typisk investeringsbiletet i oljesektoren og vil derfor òg dabbe av. Det vil dempe veksten i norsk økonomi, skriv Nordea Markets i prognosen sin.

Men i resten av næringslivet på fastlandet er investeringsbildet betre, særleg i tenestesektoren, ifølgje analytikarane.

Sjølv om veksten spaknar, teiknar dei ikkje noko krisescenario for norsk økonomi. Årsaka er at norske forbrukarar vil bidra til å halde veksten oppe som følgje av gode lønnsoppgjer og låg arbeidsløyse. Samtidig spår Nordea at Noregs Bank ikkje vil heve renta fleire gonger i tida framover.

