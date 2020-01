Mudassar Kapur (H) blir leiar av finanskomiteen på Stortinget

innenriks

Kapur (43) rykkjer opp som leiar etter å ha vore medlem av komiteen i denne stortingsperioden. Avgjerda vart tatt på Høgres gruppemøte i Stortinget onsdag ettermiddag.

– Mudassar er ein erfaren og dyktig stortingsrepresentant som kjenner godt til fagfeltet frå å ha vore medlem i finanskomiteen. Han får no den viktige oppgåva med å få eit ansvarleg statsbudsjett gjennom i Stortinget. Det er eit ansvar som eg er sikker på at Mudassar vil meistre, seier Trond Helleland, parlamentarisk leiar i Høgre i ei pressemelding.

Kapur etterfølgjer Henrik Asheim, som leidde komiteen fram til han gjekk inn i regjering som statsråd for forsking og høgare utdanning.

Ville halde på leiarposisjonen

Det har vore vanleg at partiet som har finansministeren, ikkje samtidig leier finanskomiteen. Men i Høgre skal det i den nye parlamentariske situasjonen aldri ha vore aktuelt å gi slepp på denne posisjonen, opplyser kjelder i partiet til Dagbladet.

Høgre-stortingsgruppa har no òg fordelt resten av dei stortingsverva. Stefan Heggelund blir ny energi- og miljøpolitisk talsperson. Han rykkjer opp frå medlem i komiteen for å erstatte Tina Bru, som no har vorte olje- og energiminister.

Margunn Ebbesen blir ny næringspolitisk talsperson etter Linda Helleland, som også er gått inn i regjeringa.

Schou til presidentskapet

Det har òg vorte klart at Høgre vil halde på plassen i presidentskapet som stod ledig etter at Abid Raja (V) vart kulturminister.

Dette var opphavleg Høgres verv, men Venstre fekk plassen i samband med konstituering etter førre stortingsval. Høgres stortingsgruppe foreslår at Ingjerd Schou tar over som ny medlem i presidentskapet.

