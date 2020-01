KrF og Venstre: Positivt signal om iskanten frå Støre

innenriks

– Det er positive signal frå Ap-leiaren. Så får me sjå når det gjeld reelle forhandlingar, om dei faktisk flyttar seg, seier Venstres klima- og energipolitiske talsmann Ketil Kjenseth.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad håpar Støre no gjer seg klar til å avvisa Frps definisjon av kvar iskanten skal gå.

– Eg håpar me kan finna eit samarbeid med Ap og resten av opposisjonen i denne viktige klima- og miljøsaka. Derfor har eg utfordra Støre på at han må visa korta, seier han.

Iskanten avgjer i praksis kor langt nord i Barentshavet det kan opnast for oljeboring.

Meir vekt på miljø og artsmangfald

Ap-leiar Jonas Gahr Støre sa tysdag til NTB at partiet vil leggja større vekt enn før på sårbarheit, miljø og artsmangfald i spørsmålet om iskanten.

– Dette er i første rekkje eit spørsmål om miljø og biologisk mangfald. Konsekvensen av klimaendringane som allereie skjer, gjer området meir sårbart. Og det krev at me har større vekt på slike kriterium, sa han.

Nøyaktig kvar iskanten bør gå, har Arbeidarpartiet likevel ikkje konkludert med. Men fleire sentralt plasserte partikjelder har overfor NTB gitt uttrykk for at dei har vanskeleg for å sjå for seg ei løysing der iskanten blir flytta lenger nord.

Det tyder at to moglegheiter står att: anten at ein ikkje rører iskanten i det heile, eller at ein flyttar han lenger sør.

I valet mellom desse to alternativa er Arbeidarpartiet framleis splitta.

Frp-kritikk

Framstegspartiets nye energi- og miljøpolitiske talsmann Jon Georg Dale skuldar Støre for å ha forlate industriarbeidaren.

– I staden for å finna konstruktive løysingar basert på oppdatert kunnskap om iskanten, er Ap i fritt driv på veg mot dei andre partia på venstresida i denne saka, seier Dale.

– Dei nye signala frå Støre kan umogleg bli tatt godt imot av fagrørsla, seier han.

Frps ønske er ein såkalla dynamisk iskant, det vil seia at ein set grensa der isen til kvar tid er. Ein slik definisjon vil opna for leiting etter olje og gass vesentleg lenger nord enn i dag.

Trur på løysing

Kva signalet frå Arbeidarpartiet eventuelt får å seia for dialogen internt i regjeringa, vil Ropstad ikkje seia noko om.

– Eg er så trygg på Høgre i denne saka og at Høgre, Venstre og KrF kan finna ei god løysing. Derfor er eg mest opptatt av at me må få eit fleirtal når me kjem til Stortinget, seier han.

SV er for sin del glad for utspelet frå Støre, men ber han vera endå tydelegare.

– Når Støre endeleg seier A, er det på tide at han òg tør seia B. Nemleg at iskanten må sørover. Og visa at han tar forskarane på alvor, seier SVs Lars Haltbrekken.

Han augnar moglegheita for at Ap, Venstre og KrF no kan finna saman og leggja press på Høgre, som enno ikkje har konkludert.

