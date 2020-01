Kinesiske turistar ber om å få bli i Noreg

innenriks

Det stadfestar UD overfor VG.

– Utbrotet av coronaviruset gjer ikkje at kinesarar som oppheld seg i Noreg med ulike visum automatisk får forlengt desse, seier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Opphaldsavdelinga i Utlendingsdirektoratet (UDI) til avisa.

Han viser til at UD per no berre rår frå å reise til Hubei-provinsen, ikkje resten av Kina.

Natt til onsdag er nesten 6.000 menneske registrerte smitta, medan 132 menneske er stadfesta døde som følgje av Wuhan-viruset. Utbrotet starta på ein marknad i den kinesiske millionbyen.

I Kina har over 50 millionar menneske i Hubei-provinsen no avgrensa bevegelsesfridom for å hindre at viruset spreier seg. Det gjer at frykta aukar hos kinesiske turistar i Noreg.

– Vi er redde for smitte. Vennene våre seier at vi ikkje bør reise heim. Og viss vi reiser, kjem vi oss heller ikkje dit vi bur. Vi må bli verande i Shanghai der vi ikkje har nokon stad å bu. Det blir dyrt, seier Wenlong Zhang til Aftenposten.

Han besøkjer dottera i Oslo, men visumet går ut 6. februar, og dottera Hu har kjøpt returbillettar til dei 4. februar. No håper dei på å få bli litt lenger.

Ein advokat har kontakta Justisdepartementet på vegner av familien og oppmoda familien til å søkje om forlenging. UDI viser til at kinesiske personar i Noreg sjølv har ansvar for å komme seg tilbake innanfor visumfristen.

