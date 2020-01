Forsvarar nektar innsyn i helsetilstanden til femåringen

innenriks

Advokat Nils Christian Nordhus har ikkje kommentert krava om at han og styresmaktene må gå ut med opplysningar om helsetilstanden til femåringen sidan pressekonferansen 19. januar. Guten vart nyleg henta ut av Syria saman med mora si og veslesystera.

No tar Nordhus eit kraftig oppgjer med dei som står bak krava. Forsvararen har òg bite seg merke i at juristar har peikt på overfor NRK at det er ei viss juridisk opning for å opplyse meir utfyllande om tilstanden til guten.

Vil skjerme barna

– Helseopplysningane til ein femåring skal sjølvsagt ikkje kome ut i offentlegheita. Middelmåtige juridiske synspunkt og annan agitasjon i enkelte nettforum endrar ikkje dette. Merksemda rundt dette vitnar om at dei ikkje ser ut over kva denne saka dreier seg om, seier Nordhus til NTB.

Han understrekar at dei styresmaktene som treng opplysningar om helsa til guten, skal få dei, men hevdar det er fare for at opplysningane kan misbrukast til å identifisere guten og den tre år gamle søstera hans viss dei kjem ut. Skjerming av barna og ivaretakinga av sikkerheita deira, både på kort og lang sikt, kjem føre alt, fastslår han.

– Det er ikkje omsynet til mora som gjer at eg ikkje vil gå ut med opplysningar, men til barna, seier han.

Den 29 år gamle kvinna vart arrestert med ein gong ho landa på Gardermoen 17. januar. Ho er sikta for deltaking i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS i perioden 2013 til 2019. Ho er ikkje sikta for på ha vore stridande under opphaldet sitt i Syria.

Guten var «antatt sjuk»

Opplysningar om at guten mest sannsynleg lei av den livstruande sjukdommen cystisk fibrose og ifølgje Nordhus den eintydige konklusjonen om at livet til guten var i fare, vart avgjerande for avgjerda til regjeringa i fjor haust om å hente mora og hennar to små barn ut av al-Hol-leiren. Representantar for regjeringa har sagt at guten var «antatt sjuk».

Atterhaldet i formuleringa har fått fleire på politisk hald til å stille spørsmål ved avgjerdsgrunnlaget.

Mellom anna kritiserte Ap-leiar Jonas Gahr Støre dåverande kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for å vere «tilbakehalden med å beskrive realiteten i denne saka» då saka var tema for Debatten på NRK1.

– Du har konsulære omsyn å ta, du har tausheitsomsyn å ta, men du opererer framleis med omgrepet «antatt sjuk». No er dette barnet på norsk jord, og dette er eit spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, sa han.

Krev svar frå Søreide

Framstegspartiet konkluderte med at partiet ikkje kunne sitje i regjeringa som stod for heimhentinga av den vesle familien. Dåverande justisminister Jøran Kallmyr (Frp) etterlyste konkrete opplysningar om kor sjuk guten var.

No har Jon Helgheim (Frp) sendt brev til utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) der han ber henne gjere greie for kva undersøkingar som vart gjort før avgjerda om å hente familien heim vart tatt. Han peikar på at avgjerda utelukkande var basert på at guten var alvorleg sjuk, og at det derfor har spesiell interesse om det var hald i påstandane.

– Eg har forståing for at saka engasjerer, men har ikkje eit ønske om å ta del i ein politisk debatt om helsetilstanden til ein femåring. Eg håper alle har forståing for at alle offentleggjeringar av opplysning om dette kan utsetje han for risiko for seinare identifisering. Eg er glad for at Frps statsrådar, tilbake i oktober, ikkje gjorde saka til eit spørsmål om å vere eller ikkje vere i regjering. At partiet i ettertid gjer storpolitikk av at eiga regjering har redda livet til to barn, har eg ingen kommentarar til, seier Nordhus.

