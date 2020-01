Breivik, Elvestuen og Melby skal leie stortingsgruppa til Venstre

innenriks

Elvestuen, som inntil nyleg var klima- og miljøminister, går inn i utanriks- og forsvarskomiteen. Melby tar plass i finanskomiteen. Breivik blir ein del av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Det er ein ny parlamentarisk situasjon i landet, som gjer at mykje makt blir flytta frå regjeringa til Stortinget. Stortingsgruppa får eit stort ansvar for å sikre fleirtal i Stortinget og for å følgje opp gjennomføringa av dei viktigaste sakene til Venstre i regjeringa, spesielt innan klima, natur og den store omstillinga næringslivet vårt skal gjennom, seier Ola Elvestuen.

(©NPK)