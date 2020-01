Arbeidarpartiet krev stans i salet av Statskog-eigedommar

innenriks

– Det er område som alle saman i Noreg eig, som no blir konsentrert på nokre private hender, seier landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Arbeidarpartiet til NTB. Partiet la onsdag fram eit forslag i Stortinget om å stanse nedsalet, og ber regjeringa gjere greie for kven kjøparane er.

Rett nok sikrar allmennretten folk flest moglegheit til å bruke skogen til friluftsliv. Men rettane til jakt og fiske er det skogeigarane som sit med.

– Statskog har i dag fleire små buer og hytter rundt omkring i Noreg som barnefamiliar og friluftsinteresserte kan bruke. Det gir dei moglegheit til jakt og fiske, meiner Sandtrøen.

Ikkje lokale kjøparar

Inntil september i fjor hadde Statskog selt 540.000 dekar med skog. Sandtrøen seier Ap har vore for såkalla arronderingssal, der mindre skogområde blir selde til lokale skogeigarar. Pengane har mellom anna finansiert kjøpet av Borregaards skogar i 2010. Men no blir store skogområde selde til folk som bur heilt andre stader.

– Det som no skjer, er noko heilt anna enn arronderingssal, seier Sandtrøen.

Fleire aksjeselskap, entreprenørar og eigedomsutviklarar er blant dei som har kjøpt av Statskog, ifølgje Dagsavisen.

– Det har kome ut kven nokon av dei er – advokatar som kjøper opp skogar for å sitje på enorme skogeigedommar for å sikre seg sjølv jaktrettar. Høgre og Frp er i ferd med skape ein skogadel og privatiserer medvite naturen din og min slik at verdiane no skal styrast av den økonomiske overklassen, meiner Sandtrøen.

Statskog sjølv har ikkje vilja gi opp namn på dei som kjøper eigedommane, for å ta omsyn til personvernet til kjøparane, skreiv landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) til Stortinget førre veke. Ho viste likevel til at informasjonen er offentleg tilgjengeleg gjennom tinglysingsprosessen, altså hos Kartverket.

– Uakseptabelt

Det er ikkje godt nok, meiner Sandtrøen, som påpeikar at det er tidkrevjande å søkje opp opplysningane.

– Dei nektar å gi oss ei samla oversikt. Det er eit hemmeleghald som er heilt uakseptabelt. Dette er eigedommen til deg og meg, seier han.

– Det må kome klart fram kva for nokre økonomiske bindingar dei har, og kva kontaktar dei har i regjeringsapparatet. Her må alle kort på bordet, seier Sandtrøen.

