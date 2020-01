Støre: Ap på glid om iskanten

innenriks

– Arbeidarpartiet vil i arbeidet med denne saka leggje større vekt på sårbarheit, miljø og artsmangfald enn vi har gjort tidlegare, seier Støre til NTB.

Ap har til no halde korta tett til brystet når det gjeld kvar partiet står i saka, og har vilja vente på forvaltningsplanen til regjeringa for nordområda, som er venta før påske.

Iskantstriden avgjer i praksis kor langt nord det skal vere tillate med oljeaktivitet og kløyver norsk politikk på kryss og tvers.

Ap har nyleg vorte utfordra av både SV og KrF, som kjempar for at grensa for iskantsona skal trekkjast lenger sørover. Frp slåst på si side med nebb og klør for at grensa skal vere «dynamisk» og bli trekt lenger nord etter kvart som isen smeltar, noko som kan opne for meir oljeaktivitet i Barentshavet.

– Dette er i første rekkje eit spørsmål og miljø og biologisk mangfald. Konsekvensen av klimaendringane som allereie skjer, gjer området meir sårbart. Og det krev at vi legg større vekt på slike kriterium, seier Støre, som samtidig understrekar at partiet ikkje har landa i saka.

– Kva dette kjem til å seie for kvar ein trekkjer grensa eller kva krav ein stiller til aktivitetar i desse områda, får vi kome tilbake til, seier han.

