Solberg med rekordkort utgreiing – vekkjer reaksjonar

innenriks

– Regjeringa held fram med å styre på Granavollplattforma. Eg vil med dette invitere Stortinget til eit konstruktivt samarbeid, sa Solberg i den særs korte forklaringa, som Stortinget skal debattere torsdag.

I vandrehallen etterpå lét ikkje reaksjonane vente på seg.

– Det var ein utruleg spesiell seanse, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

– Her hadde ho ei moglegheit til å gjere greie for kva ho vil med den nye regjeringssamansetninga. Men så har ho absolutt ingen ting å melde, seier han.

Sjølv viser Solberg til forklaringa som vart halden då KrF gjekk inn i regjeringa for eitt år sidan.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal styre på Granavollen. Den forklaringsdebatten hadde vi i fjor, seier ho.

– Det er eit viktig signal at det er kort, at vi ikkje skal ha eit alternativt dokument til Granavollen. Å skifte grunnlag for det vi skal jobbe med, ville vore bortkasta tid, understrekar ho.

(©NPK)