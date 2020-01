Randi Stene blir ny operasjef

innenriks

Eit samrøystes styre vedtok tilsetjinga av Stene som sjef for Nasjonaloperaen.

– Med Randi Stene får vi ein ambisiøs, klok og samlande leiar som kan løfte utviklinga av Nasjonaloperaen vidare saman med dei dyktige medarbeidarane våre, seier administrerande direktør Geir Bergkastet.

Han er òg glad for at Lorentzen har takka ja til ein ny åremålsperiode.

– Ho har bidratt til å styrkje både posisjonen til dansekunsten i Noreg og heideren til Nasjonalballetten internasjonalt, seier Bergkastet.

Stene gleder seg til å ta fatt på den nye jobben sin. Målet er å skape opera på eit høgt internasjonalt nivå, som når ut til og treffer mange, seier ho.

Mezzosopran Randi Stene har opptredd ved anerkjende operahus og konsertsalar over heile verda. Ho er i dag tilsett ved Noregs musikkhøgskule som professor i song og ved Trondheim Symfoniorkester & Opera som operasjef.

Før ho tar over sjefsstolen i Operaen i Oslo, tar over ho scena i same hus. Ho syng nemleg i rolla som Larina i Tsjajkovskijs Eugen Onegin, som har premiere på Hovedscenen 15. februar.

Stene tar over for Annilese Miskimmon, som i oktober vart utnemnd til stillinga som Artistic Director ved English National Opera (ENO).

(©NPK)