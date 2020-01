Politiet får nesten ein million i gebyr etter å ha kjøpt tolketenester utan anbod

innenriks

Reglane for offentlege innkjøp slår fast at kjøp av tenester for meir enn 1,3 millionar kroner skal lysast ut på anbod. I 2019 kjøpte norsk politi tolketenester for nesten 60 millionar kroner.

Klagenemnda for offentlege innkjøp (Kofa) slår fast at det finst eit klart regelbrot, og at den manglande oppfølginga av kunngjeringsplikta for offentlege innkjøp er grovt aktlaus, melder NRK.

Politiet seier sjølv at dei ofte har tidskritisk behov for tolk. Dermed er det vanskeleg å følgje regelverket for offentleg innkjøp

Avdelingsdirektør Marianne Haahjem i Politiets fellestenester seier til NRK at politiet er usamde i vurderinga frå Kofa, men at dei vil rette seg etter vedtaket.

– Vi må ta til etterretning at dei meiner at vurderinga vår er feil, seier Haahjem.

Ho opplyser òg at politiet over heile landet praktiserer regelverket likt.

