Per-Willy Amundsen blir Frps nye justispolitiske talsperson

innenriks

Opplysninga blir stadfesta av Frp-kjelder til avisa.

Amundsen var tidlegare forsvarspolitisk talsperson i partiet. Det er ikkje kjent kven som tar over den gamle rolla hans.

Frps nye justispolitiske talsperson har òg tidlegare erfaring som justisminister i statsminister Erna Solbergs (H) regjering i perioden mellom desember 2016 og januar 2018.

Måndag kveld melde fleire medium at Frp-nestleiar Sylvi Listhaug blir ny finanspolitisk talsperson for Frp på Stortinget, og at Siv Jensen blir den parlamentariske leiaren i partiet.

(©NPK)