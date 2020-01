Ny fluorgift på EUs miljøgiftliste etter norsk forslag

innenriks

– Bakgrunnen for at Miljødirektoratet har valt ut nettopp PFBS er at vi har sett at stoffet har svært uheldige eigenskapar for helse og miljø, samtidig som bruken er aukande i EU/EØS, seier sjefingeniør Audun Heggelund i Miljødirektoratet til Dagbladet.

Syra høyrer til dei perfluorerte stoffa (PFAS), som blir brukte til impregnering av tekstil, i matemballasje, i slipp-belegg i steikjepanner og kokekar og i skismørjing.

PFBS er påvist i fleire stader i Noreg og i meitemark, mink og isbjørn.

Miljødirektoratet peikar på at signaleffekten er stor ved at stoffet kjem på EUs liste over miljøgifter. Det betyr at styresmakter, arbeidstakarar og forbrukarar skal få informasjon om produkt som inneheld dette stoffet, skriv Dagbladet.

