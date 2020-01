Nordmenn drakk mindre mjølk i fjor

innenriks

Tal frå Melk.no gitt att i Nationen viser at salet av søtmjølk gjekk frå 364 millionar liter i 2018 til 355 millionar liter i 2019. Mjølkesalet har gått ned med 50 millionar liter totalt på ti år. Totalt fekk me i oss 81 liter mjølk i fjor, melder Landbruk24.

Bent Myrdahl, administrerande direktør i Q-Meieriene, påpeikar overfor Nationen at salet av andre meierivarer har auka i fleire år, men at det no har stagnert.

– Me bruker mjølka på ein annan måte, og me må vera kreative som bransje, seier han til Nationen.

Også Tine seier at dei jobbar for å finna nye produkt og redusera kostnadene.

Statistikken for meierivarer utanom mjølk viser at me mellom anna kjøper mindre ost og jogurt enn før, medan det har vore ein minimal oppgang for rømme og smør.

