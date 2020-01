Mæland må svare om nedlegging av domstolar

innenriks

Det er Sp-politikar Emilie Enger Mehl som står bak interpellasjonen. Ho meiner at utgreiinga til domstolkommisjonen er for einspora, og at utvalet manglar representasjon frå mindre domstolar.

– Mandatet frå regjeringa gav klare føringar for sentralisering. Vi kan ikkje basere ein ny struktur for domstolane på eit så skeivt bilete, seier Enger Mehl i ei fråsegn til NTB.

I den første delrapporten sin foreslo domstolkommisjonen å kutte talet på tingrettar frå 60 til 22. Utvalet er leidd av Oslo-sorenskrivar Yngve Svendsen, og rapporten er bestilt av regjeringa.

(©NPK)