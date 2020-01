Listhaug skal fronte Frps gjennomslag

innenriks

Siv Jensen blir ny parlamentarisk leiar for Frps stortingsgruppe, medan «sluggeren» Sylvi Listhaug går inn i den viktige posisjonen som finanspolitisk talsperson. Det vart klart på eit gruppemøte tysdag morgon

Listhaug får dermed den viktige jobben med å fronte finanspolitikken til partiet og forhandle om mellom anna statsbudsjettet med regjeringa. Ved å setje Listhaug inn i rolla som finanspolitisk talsperson ønskjer Frp truleg å sende eit tydeleg signal om krav om gjennomslag i budsjettet.

– Tydelege gjennomslag

– Vi kjem til å krevje tydelege gjennomslag for Framstegspartiet, det skal det ikkje vere nokon tvil om, seier Listhaug, som særleg trekkjer fram betre vilkår for bilistane.

– Vi må sørgje for at dei har så gode rammevilkår som mogleg. Utan bilen stoppar Noreg, seier Listhaug til NTB. Ho varslar òg at skatte- og avgiftspolitikken er høgt prioritert.

Med seg i finansfraksjonen får Listhaug tidlegare finanstopp i partiet, Sivert Bjørnstad, og tidlegare parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi.

Nye posisjonar

Tidlegare samferdselsminister Jon Georg Dale blir ny talsperson for energi og miljø. Det blir dermed han som skal fronte politikken til partiet når det gjeld omstridde saker som iskanten, som skal behandlast i Stortinget denne våren.

Eksjustisminister Per-Willy Amundsen blir justispolitisk talsperson, medan Jon Helgheim skal halde fram med å fronte Frps innvandringspolitikk.

Solveig Horne går inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Bård Hoksrud tar over som samferdselspolitisk talsperson, medan Åshild Bruun-Gundersen vil halde fram med å fronte helsepolitikken til partiet, saman med tidlegare olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Partia legg kabal

Også i regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF er det venta rokeringar i stortingsgruppene.

I Venstre knyter det seg stor spenning til om partiet får halde på plassen i Stortingets presidentskap etter at Abid Raja gjekk inn i regjering.

Samtidig er nestleiar og tidlegare klima- og miljøminister Ola Elvestuen tilbake på Stortinget. Dermed ligg det an til endringar i stortingsgruppa. Posisjonane skal fordelast på gruppemøtet på onsdag.

Høgre har henta inn tre nye statsrådar frå Stortinget og får dermed tre nye varaer inn: Aase Simonsen tar over for den nye olje- og energiministeren Tina Bru, Guro Gimse tar over for Linda Hofstad Helleland, som er nyoppnemnd distrikts- og digitaliseringsminister, medan Anne Kristine Linnestad tar over for Henrik Asheim, som har vorte statsråd for forsking og høgare utdanning.

Spenning

Kven som skal ta over for Asheim som Høgres finanspolitiske talsperson i Stortinget, er blant spørsmåla det knyter seg spenning til.

Det er førebels uklart korleis posisjonane i Høgres nye stortingsgruppe blir fordelte. Høgre skal ha gruppestyremøte tysdag og ordinært gruppemøte onsdag.

I KrF rykkjer Torill Selsvold Nyborg inn på Stortinget som vara for Knut Arild Hareide. Det er førebels ikkje avgjort når komitéfordelinga skjer, får NTB opplyst.

