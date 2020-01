Laks i rørsle veks raskare

innenriks

Forskarar ved Nord universitet og Veterinærinstituttet har undersøkt korleis auka motstand i vatnet påverkar veksten hos laks. Funn tyder på at laksen veks raskare når han sym i auka vassfart.

Forskar Marit Bjørnevik ved Nord universitetet opplyser til Forskning.no at laks som i utgangspunktet veg mellom eitt og tre kilo, veg over to hekto meir etter fem månader i merdar med høgare vassfart. Dette utgjer ein vektauke på 8 prosent.

– Det er ikkje uvanleg med 200.000 laks i ein merd. For den største fisken vi testa, kunne vektauken utgjort om lag 1 til 2 millionar kroner i høgare omsetning viss vi tar utgangspunkt i gjennomsnittet av lakseprisen, anslår Bjørnevik.

Ifølgje Bjørnevik blir det kravd ein del utstyr for å auke vassfarten i merdar, men det er likevel stor meirverdi å hente for oppdrettaren.

