Inga endring i talet på fosterreduksjonar etter ny abortlov

Totalt vart det utført 23 fosterreduksjonar i 2019, 15 av dei var av friske foster.

– Sidan lova tredde i kraft, har det vorte uført seks fosterreduksjonar, noko som er normalen, seier Torbjørn Moe Eggebø ved Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital til P4.

Den nye abortlova vart innført 1. september 2019. Kvinner som er gravide med fleirlingar, må no i ei abortnemnd dersom dei ønskjer å fjerne eitt eller fleire friske foster.

Nasjonal behandlingsteneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim er dei einaste som gjennomfører fosterreduksjonar, såkalla tvillingabort, i Noreg.

Jordmorforeininga var blant dei som var kritiske til lova og ønskte meir utgreiing før lova vart innført. Dei meiner det er for tidleg å konkludere med at lova ikkje fører til endringar i fosterreduksjonar, men leiar Kari Aarø seier at dei er glade for at like mange kvinner har fått gjennom ønsket sitt no som før.

– Det er viktig at vi ikkje får fleire innskrenkingar i dagens abortlov. Det må framleis vere sånn at vi i Noreg er i førarsetet når det gjeld rettane til kvinner og sjølvbestemd abort, seier Aarø.

