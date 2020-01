Frp frigjer seg frå bompengeavtalen

innenriks

Transportpolitisk talsperson Morten Stordalen i Frp seier til Klassekampen at partiet ikkje lenger står bak avtalen mellom dei fire borgarlege partia.

– Vi er ikkje bundne av Granavolden eller nokon avtaler med regjeringa. Vi tar det frå sak til sak, seier Stordalen etter Frps regjeringsexit førre veke.

Venstres Jon Gunnes viser til at avtalen er vedtatt i statsbudsjettet, og at Frp ikkje har støtte til å gjere nye vedtak for å endre på det.

– Det er litt overraskande korleis dei prøver å sno seg unna avtalar dei har vore med på å lage, seier Gunnes, som sit i transportkomiteen på Stortinget.

Frp trua i august med forlate regjeringa på grunn av eit veksande folkeleg opprør mot auka bompengar. Avtalen frå august inneber at staten betaler ein større del av bymiljøpakkane, mellom anna til kollektivtiltak, men med eit krav om at bompengane måtte reduserast. Det vart òg sett av 1,4 milliard kroner årleg til å kutte bompengar utanfor byområda.

– Det vil vere klokt av regjeringa og den nye samferdselsministeren at dei ikkje reverserer bompengekutt, seier Stordalen til Klassekampen.

Den ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide frå KrF seier at han ikkje har planar om å endre på det dei fire vart samde om.

– Eg har endå eit litt meir avslappa forhold til bompengar enn det Frp har, men eg er òg opptatt av at bompengane ikkje blir så høge at folk mistar respekten for systemet, sa Hareide til NTB måndag.

