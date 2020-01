Vedum reagerer på pengebruken til Forsvarets mediesenter

innenriks

Budsjett nettavisa Medier24 har fått innsyn i viser at Forsvaret har brukt over 102 millionar kroner på det interne medie- og reklamebyrået Forsvarets mediesenter dei siste to åra. Forsvaret har mellom anna brukt 654.000 kroner på marknadsføring av ein podkast.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reagerer på pengebruken.

– Noko av det første vi skal gjere i 2021, om vi får regjeringsansvar, er å kutte i denne delen av statleg verksemd. Det breier om seg, og det er dyrt. Det er mykje skattepengar som går til det som kan gå til viktigare ting, seier Vedum til Medier24.

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eiga kommunikasjonseining. Mediesenteret har nærare førti tilsette, dei fleste er sivilt tilsette.

I ein e-post til Medier24 skriv kommandørkaptein Michael Bruteig i Forsvaret at dei er avhengige av god kommunikasjon for å mellom anna rekruttere soldatar.

– Vi skal årleg kommunisere med rundt 60.000 17-åringar. Det kostar pengar å nå dei unge og rekruttere flinke folk. Forsvaret pliktar òg å informere godt om pågåande operasjonar, øvingar og aktivitetar, opplyser Bruteig i e-posten.

