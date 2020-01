Tilliten til politiet er styrkt

innenriks

– Det er eit positivt signal at politiet no går fram på målinga. Men me må hugsa at me framleis er midt oppi reforma, og at me har lenge att før me kan hausta av resultata som reforma legg til rette for fullt ut, seier politidirektør Benedicte Bjørnland i ei pressemelding.

Dei siste åra har tilliten til politiet lege på eit stabilt høgt nivå, men i fjor viste den årlege undersøkinga ein tilbakegang på fire prosentpoeng frå året før.

Det pågåande arbeidet knytt til politireforma vart trekt fram som noko av årsaka til tilbakegangen

I den nye undersøkinga svarer 35 prosent at dei er mest bekymra for svindel eller bedrageri på nett. 31 prosent er mest bekymra for trafikkfarlege hendingar, medan identitetstjuveri bekymrar 29 prosent.

– Den teknologiske utviklinga går raskt, kriminaliteten blir meir kompleks, vanskelegare å oppdaga og meir utfordrande å etterforska. Politiet ser at me må bli betre på å førebyggja og etterforska kriminalitet som skjer på nett, seier politidirektøren.

– Utviklinga stiller nye krav til oppgåveløysinga til politiet, både i form av meir spissa kompetanse, evne til å dela meir informasjon raskare og til nye IKT-verktøy, seier Bjørneland.

(©NPK)