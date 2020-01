Skulebyråden i Bergen trekkjer seg

innenriks

– Eg har i dag kunngjort byrådsleiar Roger Valhammer at eg går av som byråd. Eg går av fordi eg vil at Arbeidarpartiet skal leie byen vår, sa ho til pressa.

Engø understreka at avgjerda er hennar eiga, og at ho ikkje har vorte «kasta under bussen» av byrådsleiar Roger Valhammer (Ap).

Bakgrunnen for avgangen til Engø er den såkalla Vigilo-saka, der det i september i fjor vart avdekt ein alvorleg tryggingssvikt i skuleappen Viglio som blir brukt til kommunikasjon mellom foreldre og tilsette i skular og barnehagar.

Gjekk inn for mistillit

Torsdag varsla Høgre, Frp, FNB og SV mistillit mot skulebyråden. Då sette Valhammer hardt mot hardt og varsla kabinettsspørsmål.

Når Engø no trekkjer seg, kan mindretalsbyrådet som består av KrF, Venstre, MDG og Arbeidarpartiet, halde fram ved makta fordi mistillitsforslaget mot Engø formelt ikkje blir fremja, ifølgje Bergensavisen.

Byrådsleiar Valhammer, som også deltok på pressekonferansen, var skuffa over Engøs val om å trekkje seg som skulebyråd, og han sa at Engø hadde vore den rette til å gjere oppryddingsjobben.

– Ikkje sakleg grunn til mistillit

– Eg beklagar sterkt at Engø i dag følte seg tvinga til å trekkje seg, men bestemtheita og grunngivinga hennar gjer at eg må respektere den avgjerda, sa Valhammer på pressekonferansen.

Byrådsleiaren gjentok òg bodskapen sin om at det ikkje er sakleg grunn for mistillit mot Engø.

Det er førebels ikkje bestemt kven som blir ny skulebyråd.

(©NPK)