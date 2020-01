Skotske fiskarar med vindkraftåtvaring til norske kollegaer

innenriks

For to år sidan opna Equinor havvindparken Hywind Scotland. Det var den første parken i verda for flytande havvind og produserer straum til om lag 20.000 husstandar. Skottland har planar om fleire utbyggingar, skriv Klassekampen.

I Noreg har vindkraft til havs vorte peika på som ei industrimoglegheit og ei løysing for å unngå konfliktfylte utbyggingar på land.

Den skotske organisasjonen for kvitfiskprodusentar SWFPA åtvarar og meiner det ikkje er gode døme på sameksistens mellom kommersielt fiske og vindparkar til havs.

– Den største frykta vår er at det ikkje er nokon stad å fiske igjen, fordi sjøen blir fylt av vindmøller og andre næringar som oppdrett, seier Femke de Boer i organisasjonen til avisa.

De Boer oppmodar norske fiskarar til å bestemme seg for kva fiskefelt ein absolutt vil behalde og kva det er greitt å gi slepp på.

Hywind Tampen, Noregs første vindpark til havs, skal etter planen sørgje for fornybar straum til oljefelta Snorre og Gullfaks frå 2022.

Olje- og energidepartementet opplyser til Klassekampen at planane er til behandling og at dei «gjennomgår den normale saksbehandlinga for utbyggingssaker under petroleumslova».

(©NPK)