Siv Jensen: – Eg ville vore bekymra viss eg var Høgre-veljar

– Viss Høgre meiner det er MDG som er målestokken for klimapolitikken, så er det eit ærleg val. Men det er eit veldig dårleg val, seier Siv Jensen til NTB.

Ho meiner det er grunn til bekymring etter at Oslo Høgre i helga gjekk inn for å verne havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutgreiing og oljeutvinning.

Jensen understrekar at Oslo Høgre berre er eitt fylkeslag, og at det avgjerande er kva Høgres landsmøte til slutt går inn for. Men vedtaket frå Oslo skaper uvisse, understrekar ho.

– Viss Høgre no blir trekt mot venstre, så er det eit varsku. Eg trur ikkje det er det ikkje-sosialistiske veljarar vil ha. Dei vil ikkje ha meir venstreorientert politikk, seier Jensen.

– Eg ville vore bekymra viss eg var Høgre-veljar, seier ho.

